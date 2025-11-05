Communiqué de presse WINFARM
Croissance de +5,1% du chiffre d’affaires au 30 septembre 2025.
Au 3è trimestre 2025, WINFARM enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 36,0 M€, en hausse de +2,6% par rapport au 3è trimestre 2024. Ce sixième trimestre consécutif de croissance porte le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2025 à 110,5 M€, en hausse de +5,1% à période comparable en 2024.
Cette performance traduit une évolution contrastée du chiffre d’affaires. L’activité historique AgroFourniture affiche un nouveau trimestre de croissance solide tandis que l’AgroProduction marque une pause temporaire après plusieurs trimestres de forte croissance à deux chiffres de l’activité.
