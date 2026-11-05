 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

WINFARM : Chiffre d’affaires du 3 e trimestre 2026 en croissance de +2,6 %.
information fournie par Boursorama CP 05/11/2026 à 17:45

Ajouter Boursorama à vos sources

Communiqué de presse WINFARM

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026 en croissance de +2,6 %

Stabilité des ventes de l’AgroFourniture, malgré des conditions climatiques particulièrement défavorables
Poursuite de la forte croissance de l’AgroProduction, portée par le dynamisme des ventes en Asie
Confirmation des objectifs 2026 de croissance de l’activité et de progression de l’EBITDA

Au 3è trimestre 2026, WINFARM enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 36,9 M€, en hausse de +2,6 % par rapport au 3è trimestre 2025. Cette croissance bénéficie de la résilience de l’Activité AgroFourniture dans un environnement agricole pénalisé par les épisodes de canicule et de sécheresse de l’été, conjuguée à la progression toujours forte de l’AgroProduction. En cumul à fin septembre 2026, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 113,3 M€, en progression de +2,5 % à période comparable en 2025.

Valeurs associées

WINFARM
3,9200 EUR Euronext Paris +0,51%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
91,64 -16,73%
BIOPHYTIS
0,0402 +1,01%
CAC 40
8 205,37 +0,34%
Pétrole Brent
97,16 +2,68%
2CRSI
16,22 -9,23%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank