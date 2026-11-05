WINFARM : Chiffre d’affaires du 3 e trimestre 2026 en croissance de +2,6 %.

Communiqué de presse WINFARM



Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026 en croissance de +2,6 %



Stabilité des ventes de l’AgroFourniture, malgré des conditions climatiques particulièrement défavorables

Poursuite de la forte croissance de l’AgroProduction, portée par le dynamisme des ventes en Asie

Confirmation des objectifs 2026 de croissance de l’activité et de progression de l’EBITDA



Au 3è trimestre 2026, WINFARM enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 36,9 M€, en hausse de +2,6 % par rapport au 3è trimestre 2025. Cette croissance bénéficie de la résilience de l’Activité AgroFourniture dans un environnement agricole pénalisé par les épisodes de canicule et de sécheresse de l’été, conjuguée à la progression toujours forte de l’AgroProduction. En cumul à fin septembre 2026, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 113,3 M€, en progression de +2,5 % à période comparable en 2025.