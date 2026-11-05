Bourses mondiales: la tech en déroute après les élections de mi-mandats aux Etats-Unis

Traders sur le parquet du New York Stock Exchange (NYSE) le 4 novembre 2026. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Sauve-qui-peut sur la tech : les valeurs liées à l'IA plongent en Bourse jeudi sur des marchés craignant que la construction de centres de données ne soit freinée aux Etats-Unis, après la victoire des démocrates aux "midterms".

"Nous assistons aujourd’hui à un effondrement total des valeurs technologiques, à un niveau que l'on peut qualifier de capitulation", a résumé Neil Wilson, analyste pour Saxo Markets.

A New York, l'indice Nasdaq, dominé par des valeurs technologiques, chutait de 4,31 % vers 16H50 GMT. L'indice élargi S&P 500 dégringolait de 3,15 %. Le Dow Jones, qui regroupe des valeurs plus traditionnelles, perdait 2,31 %.

Les indices européens, où le poids de la tech est moins lourd, ont majoritairement reculé, mais dans une moindre mesure. Francfort a perdu 0,43% comme Londres. Milan a cédé 1,03%. Paris a même gagné 0,34%.

Rotation au détriment de l'IA

"Le marché analyse le résultat des élections comme annonciateur d'une réglementation renforcée des centres de données", ce qui "amplifie le mouvement de +rotation+ au détriment des valeurs" de l'IA, a expliqué à l'AFP David Kruk, responsable du trading de La Financière de l'Échiquier.

Plusieurs nouveaux élus démocrates ont fait campagne pour ralentir la construction de centres de données pour l'intelligence artificielle dans leurs circonscriptions, ce qui fait craindre un tour de vis réglementaire en la matière.

Et les habitants de dizaines de villes américaines ont adopté mardi des restrictions ou des interdictions aux data-centers, dont la multiplication implique des besoins massifs en puces.

Or, les investissements massifs des géants de la tech dans l'IA et la construction de centres de données aux États-Unis constituent l'un des principaux moteurs des marchés d'actions et de la croissance américaine ces dernières années.

Les entreprises de semi-conducteurs et de puces électroniques, éléments indispensables pour équiper ces centres de données, sont les principales victimes de ce mouvement. A New York, Nvidia cédait 6,71 %, Broadcom 6,01%, Micron 10,61%. AMD chutait de 12,47%.

En Europe, Infineon a perdu 8,63 % à Francfort, ASML 6,55 % à Amsterdam et STMicroelectronics 9,33 % à Paris.

Les titres de SpaceX et Tesla, les deux groupes dirigés par le milliardaire américain Elon Musk, qui a dépensé des fortunes en faveur des républicains durant ces élections, reculaient d'autant plus, de 7,50 % et 9,41 %.

Les autres mastodontes de la tech subissaient aussi la défiance ambiante, comme Meta (-3,10%), Alphabet (-1,62%) et Amazon (-2,11 %).

Les valeurs défensives et la dette américaine plebiscitées

Certains secteurs dits "défensifs" profitent de cette rotation. Les valeurs pharmaceutiques européennes ont par exemple fini en hausse, à l'image de Bayer (+3,76 %), AstraZeneca (+0,60 %) et Sanofi (+0,51 %).

Autre actif recherché: les Bons du Trésor américains, considérés comme une valeur refuge, ce qui fait baisser ses taux d'intérêt. Vers 16H50 GMT, le rendement à dix ans des Etats Unis était à 4,83 %, contre 4,88 % la veille.

Son équivalent allemand, référence en Europe, était à 3,24% dans les derniers échanges, contre 3,27% la veille.

Le pétrole se redresse en revanche, faute d'avancée concrète vers un accord au Moyen-Orient, après avoir dégringolé mercredi face à la victoire sans appel des démocrates qui met Donald Trump sous pression pour trouver un accord avec Téhéran.

Vers 16H50 GMT, le Brent de la mer du Nord, la référence mondiale du brut, prenait 2,97 %, à 97,43 dollars le baril, et son équivalent américain, le WTI, gagnait 3,01 %, à 90,77 dollars le baril.

Rheinmetall s'effondre

Le géant de l'armement Rheinmetall a lui aussi vécu une journée noire jeudi à la Bourse de Francfort après avoir abaissé ses prévisions annuelles pour la deuxième fois en quelques mois, à la suite du report d'un méga-contrat avec l'armée allemande.

L'action du groupe s'est effondré de 16,19 %, à 841,10 euros.