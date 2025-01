Communiqué de presse WINFARM



Calendrier de communication financière 2025



WINFARM, 1er groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, publie aujourd’hui son calendrier financier pour l’exercice 2025.



DATES DE PUBLICATION 2025



• CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2024

Jeudi 30 janvier 2025, après bourse



• RESULTATS ANNUELS 2024

Lundi 31 mars 2025, après bourse



• CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2025

Mardi 29 avril 2025, après bourse



• CHIFFRE D’AFFAIRES 2È TRIMESTRE 2025

Mercredi 3 septembre 2025, après bourse



• RESULTATS SEMESTRIELS 2025

Jeudi 2 octobre 2025, après bourse



• CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3E TRIMESTRE 2025

Mercredi 5 novembre 2025, après bourse