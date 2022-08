Communiqué de presse WINFARM



WINFARM annonce l’acquisition définitive des sociétés du Groupe KABELIS.



WINFARM renforce son activité « Paysages » et « Espaces Verts » et devient l’un des premiers acteurs de la région Grand-Ouest.



Le Conseil d’Administration de WINFARM qui s’est tenu le 2 août 2022 a confirmé les termes et conditions de l’acquisition des sociétés Kabelis et Kabelis Matériaux. L’acquisition est intégralement financée en numéraire.



Créée en 2007 par Stéphane Minec, la Société Kabelis spécialisée dans les engrais, semences et prestations de services à destination des collectivités, horticulture, golfs, terrains de sport … figure au premier rang des acteurs français du marché du paysage et de l’aménagement des espaces verts.