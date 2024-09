Winamp, pionnier de l’innovation musicale, annonce le lancement mondial de sa plateforme révolutionnaire “Winamp for Creators” ce 4 septembre 2024 à 11h00 CET.

Winamp SA, filiale de Llama Group SA, dévoile sa nouvelle plateforme “Winamp for Creators”, conçue pour transformer radicalement l’industrie musicale. Cette platefrme intègre une solution complète pour les artistes et les labels afin de générer des revenus et maximiser leur impact. Elle regroupe tous les services essentiels, depuis la distribution digitale jusqu’aux plus récentes innovations comme la création de NFT et la gestion avancée des droits d’auteur.





“Winamp for Creators” incarne l’avenir de la musique en offrant aux artistes la possibilité de gérer leur carrière avec une puissance inégalée, leur permettant de se connecter directement avec leurs fans, de créer des abonnements, et de sécuriser leurs revenus via une plateforme unique et intuitive.