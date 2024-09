Winamp ouvre le code du Player Legacy et livre les dernières fonctionnalités de Winamp for Creators.

Comme annoncé précédemment, Winamp a décidé d’ouvrir ce 24 septembre à 16h le code de son player historique sous Windows afin de permettre à l’ensemble de la communauté des développeurs de participer au maintien et au développement de nouvelles fonctionnalités. Winamp sous Windows est encore utilisé par des dizaines de millions d’utilisateurs chaque mois.



Winamp prévoit de faire 2 déploiements officiels majeures par an avec les nouvelles fonctionnalités ce qui permet de garantir une utilisation sécurisée du logiciel.



Le player restera bien entendu gratuit.



Au niveau de son produit Winamp for Creator, Winamp clôture ce 24 septembre une première phase en terme de produits avec la livraison du licensing. Aujourd’hui Winamp for Creator permet à un artiste ou un label de gérer la distribution digitale, la gestion des droits d’auteurs, le licensing, la création de NFT, la création d’abonnements personnels et la monétisation sur YouTube tout en se constituant une équipe de collaborateurs. Une 2e phase produit commence avec le développements d’outils marketing tel que notamment la centralisation de la gestion des réseaux sociaux, la création de site web et d’applications mobiles.