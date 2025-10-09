Winamp lance une série de webinaires pour aider les artistes à maîtriser leur parcours digital

Dans une industrie musicale en constante évolution, Winamp estime que les artistes méritent plus que de simples outils : ils méritent d’être compris.



C’est pourquoi Winamp lance la série de webinaires Winamp for Creators, une nouvelle initiative conçue pour aider les artistes à apprendre à mieux gérer, promouvoir et développer leur carrière musicale.

La première session, intitulée « Comment gérer votre projet musical depuis une seule plateforme ? », se tiendra le mercredi 15 octobre 2025 à 10h30 (ET) / 16h30 (UTC+1).



En seulement 30 minutes, les artistes indépendants découvriront comment Winamp for Creators réunit tout ce dont ils ont besoin — de la distribution musicale et la gestion des droits à l’engagement des fans et la monétisation — dans un espace unique et intuitif.



La session de 30 minutes comprend 15 minutes de démonstration en direct et 15 minutes de questions-réponses avec l’équipe Winamp, offrant aux artistes une occasion unique d’explorer la plateforme et de poser leurs questions en temps réel.



Détails de l’événement :

• Thème : Comment gérer votre projet musical depuis une seule plateforme

• Date : Mercredi 15 octobre 2025

• Heure : 10h30 (ET) / 16h30 (UTC+1)

• Durée : 30 minutes (15 min de présentation + 15 min de Q&R)

• Inscription : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_U1SjjLRyTIu165rARhQqZg#/registration