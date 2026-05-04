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Winamp Group sécurise un accord majeur de restructuration de sa dette et renforce sa visibilité financière
information fournie par Boursorama CP 04/05/2026 à 08:30

Winamp Group (Euronext Growth Paris & Brussels: ALWIN) annonce avoir conclu, en date du 30 avril 2026, un accord de principe avec un partenaire financier de long terme en vue de la restructuration de sa dette financière.

Cet accord marque une étape clé dans le renforcement de la structure financière du Groupe et lui permet d’aligner son profil de remboursement avec ses perspectives de développement.

La dette concernée, principalement composée d’emprunts obligataires d’un montant nominal de 5 millions d’euros, 3 millions d’euros et 1 million d’euros, ainsi que des intérêts y afférents, fera l’objet d’un remboursement partiel grâce au produit de la garantie de cours versée par Azerion dans le cadre de la cession du pôle Radionomy/Targetspot.

Le solde de la dette sera rééchelonné sur une période de trente-six (36) mois, renforçant significativement la flexibilité financière du Groupe et sa capacité à exécuter sa feuille de route stratégique.

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