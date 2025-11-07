Winamp Group SA poursuit la mise en œuvre de son financement obligataire avec une deuxième souscription de 250 000 € par Hexagon Capital Fund

WINAMP GROUP SA (Euronext Growth Paris et Bruxelles : ALWIN) (« Winamp Group » ou la « Société »), propriétaire de la plateforme Winamp, annonce que le fonds luxembourgeois Hexagon Capital Fund a procédé, ce 6 novembre 2025, à une deuxième souscription de 250 obligations émises par Winamp Group SA, d’une valeur nominale unitaire de 1 000 €, soit un montant total de 250 000 €.



Cette souscription intervient à la demande de Winamp Group SA, conformément aux modalités du financement obligataire d’un montant maximum de 2 000 000 €, conclu entre les deux parties et annoncé dans le communiqué de presse du 18 septembre 2025.



L’accord prévoit la possibilité d’émissions successives d’obligations jusqu’au 30 septembre 2026, en fonction des besoins de la Société et avec l’accord de l’Investisseur