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WINAMP GROUP ANNONCE LE DÉPÔT D'UNE PLAINTE AUX ÉTATS-UNIS CONTRE SUNO
information fournie par Boursorama CP 30/06/2026 à 08:30

Winamp Group SA (Euronext Growth Bruxelles et Paris : ALWIN) annonce aujourd'hui que sa filiale Jamendo SA a déposé une plainte devant un tribunal fédéral américain dans le Massachusetts à l'encontre de Suno, Inc., une société américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle générative appliquée à la musique et récemment valorisée à environ 5,4 milliards de dollars à l'issue de sa dernière levée de fonds.

Ce dépôt intervient quelques jours après la plainte introduite contre NVIDIA Corporation et constitue une nouvelle étape dans les actions entreprises par Jamendo afin de protéger ses droits de propriété intellectuelle ainsi que ceux des artistes qu'elle représente dans le contexte de l'utilisation de contenus musicaux dans le développement de technologies d'intelligence artificielle.

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