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WINAMP GROUP ANNONCE LE DÉPÔT D’UNE PLAINTE AUX ÉTATS-UNIS CONTRE NVIDIA ET UNE AVANCÉE MAJEURE DANS LA PROCÉDURE BELGE
information fournie par Boursorama CP 23/06/2026 à 08:30

Winamp Group SA (Euronext Growth Bruxelles et Paris : ALWIN) annonce aujourd’hui une avancée significative dans les actions engagées par sa filiale Jamendo SA afin de protéger ses droits de propriété intellectuelle et ceux des artistes qu’elle représente dans le contexte du développement des technologies d’intelligence artificielle.

Le Tribunal de l’entreprise de Gand confirme sa compétence dans le cadre de la procédure engagée par Jamendo visant le recouvrement d’une créance commerciale d’environ 16 millions d’euros à l’encontre de NVIDIA Technologies Belgium, tandis que Jamendo engage une procédure fédérale aux États-Unis contre NVIDIA Corporation.

Le 22 juin 2026, Jamendo a déposé une plainte devant une juridiction fédérale américaine à l’encontre de NVIDIA Corporation.
Cette plainte concerne l’utilisation alléguée non autorisée de contenus liés à Jamendo dans le développement et l’exploitation de technologies d’intelligence artificielle. Elle comprend notamment des demandes fondées sur la violation de droits d’auteur (copyright infringement), la violation contractuelle (breach of contract), l’enrichissement sans cause (unjust enrichment) ainsi que d’autres fondements prévus par le droit américain.

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