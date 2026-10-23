Winamp Group annonce la poursuite de son financement obligataire avec Hexagon Capital Fund et le soutien de Maxximum

Winamp Group SA (Euronext Growth Paris et Bruxelles : ALWIN) (la « Société ») annonce la souscription par Hexagon Capital Fund (« HCF ») de trois nouvelles tranches obligataires, représentant un montant total de 675.000 euros, dans le cadre de l'accord de financement d'un montant maximum de 2 millions d'euros annoncé le 18 septembre 2025.

Comme indiqué dans son communiqué du 7 août 2026, Maxximum SRL (« Maxximum »), actionnaire de référence de la Société, avait acquis auprès de HCF les obligations correspondant à la deuxième tranche du financement, d'un montant initial de 250.000 euros, souscrite en novembre 2025.



Poursuite du financement avec Hexagon Capital Fund



À la suite de cette opération, HCF a poursuivi le financement de Winamp Group par la souscription de trois tranches obligataires supplémentaires, d'un montant respectif de 300.000 euros, 100.000 euros et 275.000 euros, au cours des mois d'août et septembre 2026.



Maxximum a également acquis auprès de HCF les obligations correspondant à la troisième tranche obligataire, d'un montant initial de 300.000 euros.



Ces opérations, réalisées avec le soutien de Maxximum, ont permis à Winamp Group de régler les obligations concernées sans mobiliser sa trésorerie et de poursuivre son financement auprès de HCF. Elles ont ainsi contribué à préserver les liquidités de la Société et à soutenir la poursuite des activités du Groupe dans un contexte de besoins de financement importants.