Winamp for Creators améliore l’expérience utilisateur et introduit de puissants outils de marketing

Winamp for Creators poursuit sa mission : construire la plateforme la plus complète disponible aujourd’hui – une plateforme qui regroupe tous les outils essentiels dont les artistes ont besoin pour gérer et monétiser leur musique efficacement.



Aujourd’hui, Winamp for Creators est fier d’annoncer une toute nouvelle expérience d’onboarding pour les nouveaux utilisateurs. Chaque artiste rejoignant la plateforme sera désormais guidé pas à pas, afin d’accéder facilement aux outils et services proposés.

En plus de ses services tout-en-un de monétisation – incluant la distribution, les licences, la collecte des droits d’auteur, Content ID, Fanzone et les objets numériques (collectibles) – Winamp for Creators lance deux outils marketing innovants rendant l’utilisation de plateforme encore plus puissante :

• Une page web de type “link in bio”, permettant aux artistes de regrouper tous leurs liens importants en un seul endroit.

• Un outil de publication sur les réseaux sociaux, permettant aux utilisateurs de rédiger un seul message et de le publier simultanément sur tous leurs canaux sociaux.