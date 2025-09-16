Winamp dévoile le Winamp Creators Program : une initiative mondiale offrant 15.000 $ et un accompagnement personnalisé aux artistes émergents

Winamp for Creators, l’écosystème numérique le plus complet permettant aux artistes de gérer, promouvoir et monétiser leur musique, est fier d’annoncer le lancement du Winamp Creators Program, une nouvelle initiative mondiale ambitieuse conçue pour soutenir les artistes émergents.



Dans le cadre de ce programme, Winamp sélectionnera trois artistes prometteurs du monde entier et leur offrira à chacun 15.000 $ de financement, un accompagnement personnalisé, des sessions en studio ainsi qu’une visibilité internationale sur une période de cinq mois. Les candidatures sont ouvertes du 17 septembre au 31 octobre 2025.



Le projet bénéficie également du soutien de Tomorrowland, à travers son initiative Lab of Tomorrow, qui mettra à disposition des artistes sélectionnés des studios de classe mondiale pour les accompagner dans leur développement.



Le Winamp Creators Program est ouvert à tous les genres musicaux, tous les pays, et à tous les artistes indépendants, producteurs ou groupes. Les candidatures seront évaluées selon l’ambition, la créativité, la feuille de route pour 2026, l’activité sur les réseaux sociaux et l’esprit entrepreneurial des artistes. Les candidats présélectionnés présenteront leur projet directement à un jury de professionnels de l’industrie.