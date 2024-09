Winamp confirme le lancement de sa plateforme “Winamp for Creators” pour le 4 juillet septembre à 11h00 (CET)

Winamp, filiale détenue entièrement par Llama Group SA, confirme le lancement de sa plateforme “Winamp for Creators” ce 4 septembre 2024 à 11 heures.



Cette plateforme a pour objectif de fédérer l’ensemble des services nécessaires à un artiste afin de générer des revenus. Cela comprend la distribution digitale vers les plateformes, la création d’abonnements en direct avec les fans, la gestion des droits d’auteurs, la création de NFT et le licensing.



Avant la fin de cette année, Winamp ouvrira d’autres services à caractère marketing comme la gestion centralisée des réseaux sociaux, la création de site internet et d’application mobile.

Durant les prochains mois, les nouveautés seront livrées sur la plateforme le 24 de chaque mois, avec déjà dès le 24 septembre de nouvelles fonctionnalités.

L’ambition générale de Winamp Creator est de devenir l’outil de gestion le plus complet et le plus puissant pour les artistes et les labels. Il s’adresse à plusieurs dizaines de millions d’artistes dans un marché en croissance tant en nombre d’artistes que du revenu généré par l’industrie musicale.



Du côté du player Winamp, celui-ci évoluera fortement avant la fin de l’année avec durant les premiers jours de septembre une nouvelle version mobile et l’ouverture du code de la version Winamp Legacy le 21 septembre afin que l’ensemble de la communauté des développeurs puisse continuer à faire évoluer la version historique du player Windows.