Willis et Swiss Re lancent une assurance basée sur les alertes météo au Royaume-Uni et en Irlande-The Insurer

LONDRES, 2 octobre - La société de courtage d'assurance Willis a conçu une nouvelle police d'assurance paramétrique déclenchée par des alertes météorologiques rouges au Royaume-Uni et en Irlande en partenariat avec Swiss Re Corporate Solutions, a rapporté jeudi The Insurer.

Les secteurs ciblés par cette police sont notamment l'hôtellerie, avec des événements annulés ou des installations fermées aux clients après des alertes météorologiques entraînant des pertes d'exploitation.

Les indemnités seront versées en fonction de la survenance et de la localisation d'une alerte météorologique rouge émise par le Met Office britannique ou le Met Éireann irlandais en cas de phénomènes météorologiques violents présentant un risque élevé pour la vie des personnes, des dommages matériels et des perturbations considérables des déplacements.

Les polices paramétriques indemnisent généralement les sinistres sur la base d'indices mesurant les conséquences de la survenue d'un événement météorologique ou d'une catastrophe et non la prédiction de la survenue d'un tel événement.

"En déclenchant la police paramétrique sur les prévisions plutôt que sur l'événement, l'assuré reçoit un paiement convenu à l'avance qui peut couvrir les pertes de revenus et les coûts opérationnels dus aux mesures prises en prévision des perturbations liées aux conditions météorologiques, même si l'événement ne se manifeste pas comme prévu", a déclaré Claire Wilkinson, directrice générale du transfert alternatif des risques chez Willis.

