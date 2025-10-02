 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 052,42
+1,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Willis et Swiss Re lancent une assurance basée sur les alertes météo au Royaume-Uni et en Irlande-The Insurer
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 10:02

LONDRES, 2 octobre - La société de courtage d'assurance Willis a conçu une nouvelle police d'assurance paramétrique déclenchée par des alertes météorologiques rouges au Royaume-Uni et en Irlande en partenariat avec Swiss Re Corporate Solutions, a rapporté jeudi The Insurer.

Les secteurs ciblés par cette police sont notamment l'hôtellerie, avec des événements annulés ou des installations fermées aux clients après des alertes météorologiques entraînant des pertes d'exploitation.

Les indemnités seront versées en fonction de la survenance et de la localisation d'une alerte météorologique rouge émise par le Met Office britannique ou le Met Éireann irlandais en cas de phénomènes météorologiques violents présentant un risque élevé pour la vie des personnes, des dommages matériels et des perturbations considérables des déplacements.

Les polices paramétriques indemnisent généralement les sinistres sur la base d'indices mesurant les conséquences de la survenue d'un événement météorologique ou d'une catastrophe et non la prédiction de la survenue d'un tel événement.

"En déclenchant la police paramétrique sur les prévisions plutôt que sur l'événement, l'assuré reçoit un paiement convenu à l'avance qui peut couvrir les pertes de revenus et les coûts opérationnels dus aux mesures prises en prévision des perturbations liées aux conditions météorologiques, même si l'événement ne se manifeste pas comme prévu", a déclaré Claire Wilkinson, directrice générale du transfert alternatif des risques chez Willis.

(Rédigé par Henry Gale, version française Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)

Environnement

Valeurs associées

SWISS RE
146,500 CHF Swiss EBS Stocks -0,10%
WILLIS TOWERS
296,000 EUR Tradegate 0,00%
WILLIS TOWERS
344,1000 USD NASDAQ -0,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank