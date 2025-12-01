Quatre morts, dont trois enfants, lors de tirs pendant une fête d'anniversaire en Californie

Au moins quatre personnes sont mortes et dix autres ont été blessées dans des tirs survenus samedi soir à Stockton, en Californie ( AFP / Frederic J. BROWN )

Quatre personnes ont été tuées, dont trois enfants, et 11 autres ont été blessées lors d'une fête d'anniversaire en Californie, au cours d'une fusillade "ciblée" qui pourrait avoir été menée par plusieurs tireurs, selon les autorités.

La tragédie a eu lieu samedi soir à Stockton (ouest), une ville d'environ 320.000 habitants située à une heure et demie de route à l'est de San Francisco.

Les quatre victimes décédées étaient âgées de "8, 9, 14 et 21" ans, a expliqué dimanche le shérif du comté de San Joaquin, Patrick Withrow, dont les services mènent l'enquête.

Onze autres personnes ont été transportées à l'hôpital. "Au moins une" d'entre elles est dans un état "critique", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse, en précisant ne pas avoir d'informations sur la gravité des blessures des autres victimes.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la fusillade aurait été "ciblée", a expliqué à l'AFP une porte-parole du shérif. La tuerie a eu lieu lors d'une "fête d'anniversaire pour enfants, avec entre 100 et 150 personnes présentes".

"Il semble que plusieurs tireurs" aient été impliqués dans cette attaque, a poursuivi le shérif Withrow, en appelant à la prudence car l'enquête n'en est qu'à ses débuts.

- "Animaux" -

Les autorités réclament désormais l'aide du public pour faire avancer l'enquête.

"Ces animaux sont entrés et ont tiré sur des enfants lors d'une fête d'anniversaire pour enfants, et aucun d'entre nous ne devrait tolérer cela", a insisté le shérif. "Alors, si vous savez quelque chose à ce sujet, vous devez vous manifester et nous dire ce que vous savez."

La maire de Stockton, Christina Fugazi, a annoncé sur Facebook qu'une récompense de 25.000 dollars est offerte pour des informations permettant l'arrestation des auteurs.

L'édile a suggéré que l'attaque pourrait être liée à un règlement de comptes, en connexion avec des gangs.

"La violence des gangs existe dans les villes à travers le pays, mais cet acte était un pur acte de terrorisme", a-t-elle écrit.

Le shérif a rappelé que les enquêteurs n'excluent actuellement aucune piste.

"Nous ne dirons pas si c'est lié aux gangs ou non avant d'avoir tous les faits devant nous", a-t-il insisté.

Des armes à feu ont été retrouvées "sur le toit du bâtiment" où s'est déroulée la fête d'anniversaire, a-t-il indiqué, sans pouvoir dire si elles ont servi à la fusillade.

- Fléau américain -

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes à feu le plus élevé de tous les pays développés.

Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés au port d'arme, garanti par la Constitution.

En 2024, plus de 16.000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive.

L'histoire américaine récente est jalonnée de tueries, sans qu'aucun lieu de la vie quotidienne ne semble à l'abri, de l'entreprise à l'église, du supermarché à la discothèque, de la voie publique aux transports en commun.

Parmi tous ces massacres, ceux commis en milieu scolaire ou visant des enfants marquent plus fortement la mémoire collective. En 2022, la ville d'Uvalde au Texas (sud) avait été profondément endeuillée par une tuerie dans une école primaire, au cours de laquelle 19 élèves et deux professeurs étaient morts.