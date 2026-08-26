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Williams-Sonoma recule après avoir affiché au deuxième trimestre une marge inférieure aux prévisions des analystes
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 17:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de Williams-Sonoma ( WSM.N ), enseigne spécialisée dans l’ameublement, reculent de 2,3 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis un mois, à 225,5 dollars ** La marge brute du deuxième trimestre, à 45,5 %,est inférieure de 40 points de base aux attentes du marché, les coûts liés aux droits de douane pesant sur les marges sur les marchandises, selon une note des analystes de Jefferies

** La société annonce un chiffre d’affaires de 1,96 milliard de dollars au deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 1,93 milliard de dollars – données compilées par LSEG ** La société relèveses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice de 2,7 % à 6,7 % à 4,7 % à 7,2 %, et ses prévisions de croissance des ventes à périmètre constant de 2,0 % à 6,0 % à 4,0 % à 6,5 %

** Sur 24 courtiers, 11 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, et 13 « conserver »; leur objectif de cours médian est de 244 dollars

** En tenant compte des fluctuations de la séance, WSM affiche une hausse de 28,7% depuis le début de l'année

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