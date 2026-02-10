Williams prévoit une augmentation de ses bénéfices en 2026 grâce à la croissance des projets de pipelines

L'opérateur américain de gazoducs Williams Companies WMB.N a prévu mardi un bénéfice pour 2026 supérieur aux attentes des analystes, alors que de nouveaux projets de gazoducs et offshore stimulent la croissance et que la demande de gaz naturel continue d'augmenter.

Williams a également augmenté son dividende annuel de 5% à 2,10 dollars par action pour 2026. Les actions de la société ont augmenté de 4,6 % dans les échanges de pré-marché.

L'augmentation de la consommation d'électricité provenant de l'exploitation des cryptomonnaies, des ménages, des entreprises et de l'essor des centres de données induit par l'IA devrait stimuler la demande de gaz naturel cette année, ce qui renforce les attentes des exploitants de gazoducs quant au besoin soutenu à long terme d'infrastructures gazières.

Williams a achevé 1,1 milliard de pieds cubes par jour (bcfpd) de projets de transport par gazoduc en 2025, tandis que 7,1 autres bcfpd de projets de gazoducs sont actuellement en cours d'exécution.

"Nous continuons de penser que WMB est l'une des sociétés les mieux positionnées pour bénéficier de la croissance de la demande de gaz naturel et d'électricité, grâce à son important carnet de commandes de projets de croissance attrayants, ancrés dans les projets Transco et Power Innovation", a déclaré Elvira Scotto, analyste chez RBC Capital Markets.

La société basée à Tulsa, dans l'Oklahoma, prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 2,20 et 2,38 dollars par action, alors que la moyenne des estimations des analystes est de 2,28 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit également des dépenses d'investissement de croissance en 2026 de 6,1 milliards de dollars à 6,7 milliards de dollars, reflétant la poursuite des investissements dans les expansions de pipelines et les projets d'innovation en matière d'énergie.

Cependant, le bénéfice ajusté de 55 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre a manqué les estimations des analystes qui tablaient sur 57 cents par action.