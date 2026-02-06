 Aller au contenu principal
Williams envisage des acquisitions d'actifs gaziers pour répondre à la demande énergétique de l'IA
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 19:03

Le groupe américain Williams Companies, spécialisé dans les infrastructures de gaz naturel, étudie la possibilité d'acquérir des actifs de production gazière aux États-Unis, selon des sources proches du dossier. Ce virage stratégique, rare pour un opérateur de pipelines, s'inscrit dans l'ambition de Williams de devenir un fournisseur intégré d'énergie pour les hyperscalers et les exploitants de centres de données, dont les besoins explosent avec le développement de l'intelligence artificielle.

Face à une demande électrique en forte hausse, Williams cherche à offrir des solutions complètes, combinant production, transport et fourniture d'électricité, afin de sécuriser l'approvisionnement de ses clients. Le groupe, basé à Tulsa, mise sur cette intégration verticale pour se différencier dans un marché de plus en plus concurrentiel. Il reste toutefois prudent : aucune décision définitive n'a encore été prise concernant d'éventuelles acquisitions. Historiquement spécialisé dans le transport, Williams avait cédé ses activités amont en 2012, avant de sortir totalement de la production avec la vente de sa participation dans le bassin de Haynesville en 2023.

Cette évolution intervient alors que le groupe multiplie les investissements dans la production électrique. Son projet Socrates, dans l'Ohio, d'un montant de 2 milliards de dollars, doit alimenter les infrastructures de Meta dès le second semestre 2026. Deux autres projets, Apollo et Aquila, prévus pour 2027, représentent un investissement additionnel de 3,1 milliards de dollars. Ces développements s'appuient sur un réseau existant de 33.000 miles de pipelines, auquel Williams entend adosser des capacités de production stables. Alors que la croissance annuelle de l'EBITDA est actuellement estimée entre 5% et 7%, certains analystes anticipent une possible révision à la hausse de cet objectif, à l'approche de la journée investisseurs prévue mardi.

Valeurs associées

WILLIAMS COMPANI
67,230 USD NYSE -0,28%
