Williams Companies investit 3,1 milliards de dollars dans deux projets énergétiques

L'opérateur américain de pipelines Williams Companies WMB.N a déclaré mercredi qu'il prévoyait d'investir environ 3,1 milliards de dollars dans deux projets supplémentaires d'innovation en matière d'énergie.

L'entreprise a également indiqué qu'elle augmenterait son plan de dépenses d'investissement pour 2025 de 875 millions de dollars pour le situer entre 3,45 et 3,75 milliards de dollars.

Compte tenu de l'augmentation de la demande d'électricité aux États-Unis, les entreprises de services publics ajoutent des milliards à leurs plans d'investissement pour moderniser le réseau et l'infrastructure connexe.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027.