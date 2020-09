William Blair ouvre un bureau à Singapour

(NEWSManagers.com) -

La société de gestion William Blair américaine ouvre un nouveau bureau à Singapour en Asie. Ces locaux seront occupés par Clifford Lau, l' ancien responsable obligataire Asie Pacifique de Columbia Threadneedle Investments qui vient de rejoindre la boutique en tant que gérant de portefeuilles au sein de l' équipe dette émergente. L' intéressé, qui a aussi été responsable du bureau de Singapour de Pramerica Fixed Income, sera accompagné sur place par Johnny Chen, gérant de portefeuilles dette émergente. D' autres professionnels de l' investissement et de la distribution rejoindront plus tard ce nouveau bureau asiatique.

L' ouverture du bureau de Singapour s' inscrit dans le cadre du développement international de William Blair, qui s' est traduit dernièrement par le recrutement de l' équipe dette émergente de NN Investment Partners. Cela a conduit au lancement de nouvelles stratégies d' investissement au sein de sa Sicav.

La nouvelle implantation permet de renforcer le maillage asiatique et mondial de William Blair. La société originaire de Chicago est déjà présente à Shanghai, mais aussi en Europe, via des bureaux au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse, ainsi qu' en Australie.