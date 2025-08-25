 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 842,03
-1,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

William Blair initie la couverture de Diamondback Energy avec 'surperformance'
25/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** William Blair initie la couverture du producteur de pétrole de schiste Diamondback Energy FANG.O avec une note de "surperformance" et un objectif de prix de 138 $

** L'objectif de prix représente une baisse de 3,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que la structure de coûts de la société, ses stocks de niveau 1 et son efficacité opérationnelle génèrent le flux de trésorerie disponible le plus élevé du groupe en amont par baril d'équivalent pétrole (BOE) produit

** Les courtiers estiment que la société possède l'un des systèmes d'exploration et de production les plus efficaces et les plus polyvalents (E&P) opérations

** "Diamondback pourrait annoncer un mégaprojet d'électricité", dit la maison de courtage, ajoutant que les actifs de FANG peuvent accueillir le développement d'une centrale électrique à grande échelle alimentée au gaz

** 29 des 31 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 2 l'évaluent à "conserver"; leur prévision médiane est de 183 $

** En incluant le mouvement de la séance, FANG est en baisse de 12,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DIAMONDBACK ENG
143,7000 USD NASDAQ +0,29%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
68,67 USD Ice Europ +1,30%
Pétrole WTI
64,69 USD Ice Europ +1,39%


