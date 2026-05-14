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WHP Global va racheter la marque Marc Jacobs au groupe français LVMH
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 23:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

WHP Global a accepté de racheter la marque Marc Jacobs au groupe de luxe français LVMH LVMH.PA , ont annoncé jeudi les deux sociétés, sans dévoiler les conditions financières de l'accord.

G-III Apparel Group GIII.O rejoindra WHP dans la détention de Marc Jacobs, ont ajouté les sociétés.

G-III acquerra et exploitera également certaines parties des activités mondiales de vente directe aux consommateurs et de vente en gros de Marc Jacobs, selon le communiqué.

Le créateur éponyme de la marque, Marc Jacobs, restera fondateur et directeur artistique de la marque une fois la transaction finalisée, selon le communiqué.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

G-III APPAREL GR
29,7500 USD NASDAQ +0,98%
LVMH
460,850 EUR Euronext Paris +1,89%
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