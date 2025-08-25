WhiteWater et ses partenaires donnent le feu vert à la construction du gazoduc Eiger Express

WhiteWater et ses partenaires ont pris une décision finale d'investissement (FID) pour poursuivre la construction du gazoduc Eiger Express, a déclaré lundi la société d'infrastructure.

Stimulée par l'essor des exportations de gaz naturel liquéfié américain et par l'augmentation de la demande de gaz naturel en raison de la hausse de la consommation d'électricité, la production de gaz dans les champs de schiste du pays devrait augmenter alors même que la production de pétrole commence à plafonner.

Les sociétés américaines de gazoducs, dont Kinder Morgan

KMI.N , Williams WMB.N et Energy Transfer ET.N , ont déjà commencé à dépenser des milliards pour construire des centaines de kilomètres de nouvelles canalisations, notamment dans le nord-est, afin de répondre à la demande croissante de production d'électricité et à la demande internationale d'exportation de GNL.

Le gazoduc Eiger Express est conçu pour transporter jusqu'à 2,5 milliards de pieds cubes par jour (Bcfpd) de gaz naturel sur environ 450 miles de gazoduc de 42 pouces depuis le bassin permien jusqu'à la région de la côte du Golfe ainsi qu'aux marchés d'exportation de GNL.

WhiteWater et ses partenaires MPLX LP MPLX.N , ONEOK

OKE.N et Enbridge ENB.TO , par l'intermédiaire de leur coentreprise Matterhorn, ont pris cette décision après avoir conclu suffisamment d'accords de transport avec des expéditeurs de premier ordre.

Les entreprises parviennent généralement à une décision d'investissement finale pour leurs projets une fois qu'elles ont conclu suffisamment d'accords d'approvisionnement pour obtenir le financement nécessaire à la construction.

Le gazoduc sera alimenté par de multiples connexions dans le bassin permien, notamment des installations de traitement du gaz dans le bassin de Midland, et par le bassin du Delaware via le gazoduc Agua Blanca, une coentreprise entre WhiteWater, Enbridge et MPLX.

Le gazoduc Eiger Express sera construit et exploité par WhiteWater et devrait être mis en service au milieu de l'année 2028.

La coentreprise Matterhorn détient une participation de 70 % dans le pipeline Eiger Express, et ONEOK et MPLX en détiennent chacune 15 %.

ONEOK et MPLX, par l'intermédiaire de Matterhorn JV, détiendront désormais une participation de 25,5 % et 22 % respectivement dans le pipeline Eiger Express.