Whitestone REIT au plus haut après l'accord de rachat de 1,7 milliard de dollars avec Ares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
9 avril -
** Les actions de Whitestone REIT WSR.N font un bond de 11,5 % pour atteindre 18,90 $, leur plus haut niveau historique
** Le propriétaire américain de centres commerciaux accepte d'être acquis par des fonds gérés par Ares Management Corp ARES.N .
** La transaction en espèces, qui rend l'entreprise privée, évalue WSR à environ 1,7 milliard de dollars
** L'offre représente une prime de 12,2 % par rapport au cours de clôture de WSR de mercredi
** L'opération devrait être conclue au troisième trimestre 2026
** Si l'accord est résilié, ARES versera à WSR une indemnité de rupture de 77 millions de dollars
**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé d'environ 36 % depuis le début de l'année, contre 7,6 % pour l'indice des petites capitalisations S&P 600 .SPCY .
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