Whitestone REIT au plus haut après l'accord de rachat de 1,7 milliard de dollars avec Ares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

9 avril -

** Les actions de Whitestone REIT WSR.N font un bond de 11,5 % pour atteindre 18,90 $, leur plus haut niveau historique

** Le propriétaire américain de centres commerciaux accepte d'être acquis par des fonds gérés par Ares Management Corp ARES.N .

** La transaction en espèces, qui rend l'entreprise privée, évalue WSR à environ 1,7 milliard de dollars

** L'offre représente une prime de 12,2 % par rapport au cours de clôture de WSR de mercredi

** L'opération devrait être conclue au troisième trimestre 2026

** Si l'accord est résilié, ARES versera à WSR une indemnité de rupture de 77 millions de dollars

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé d'environ 36 % depuis le début de l'année, contre 7,6 % pour l'indice des petites capitalisations S&P 600 .SPCY .