WhiteFiber, société spécialisée dans les infrastructures d'IA, s'effondre après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 270 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions WYFI.O de WhiteFiber, société spécialisée dans les infrastructures d'IA, ont chuté de 23,6% à 20,69 dollars avant l'ouverture de la séance de mercredi, après la conclusion d'une levée de fonds ** WYFI, dont le siège social est situé à New York, annonce le prix d’une émission privée de 270 millions de dollars d’obligations convertibles à 5% (OC), arrivant à échéance le 1er septembre 2032

** Le montant de l’émission a été porté de 250 millions de dollars; le prix de conversion de 33,84 dollars représente une prime de 25% par rapport au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 27,07 dollars mardi

** La société a l’intention d’utiliser environ 118,5 millions de dollars du produit net de l’émission pour racheter un montant en principal de 198,15 millions de dollars de ses obligations convertibles à 4,5% échéant en 2031

** Le reste du produit sera principalement utilisé pour l'expansion des centres de données, des acquisitions potentielles, des partenariats et des coentreprises, entre autres

** L'action WYFI a chuté de près de 11% mardi, ce qui porte la capitalisation boursière de la société à environ 1 milliard de dollars et ramène sa progression depuis le début de l'année à 71% ** La société est entrée en bourse en août dernier lors d’une introduction en bourse de 159 millions de dollars , au prix de 17 dollars

** 9 analystes sur 10 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », contre 1 « conserver »; l’objectif de cours médian est de 38 dollars, selon les dernières données de LSEG