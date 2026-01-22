WhiteFiber glisse après avoir augmenté son offre d'obligations convertibles de 210 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier -

** Les actions de la société d'infrastructure d'IA WhiteFiber WYFI.O ont baissé de 5,2 % à 19,26 $ avant la cloche après une légère augmentation de la valeur de l'action

augmenter

** WYFI annonce le prix ()

offre privée d'obligations convertibles à 5 ans 4,5 % d'un montant de 210 millions de dollars (CBs)

** La taille de l'offre a été augmentée de 200 millions de dollars; le prix de conversion initial a été fixé à 25,91 dollars, soit 27,5 % de plus que la dernière clôture de l'action (20,32 dollars)

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre principalement pour l'expansion des centres de données et pour des acquisitions potentielles, des partenariats et des coentreprises, entre autres

** Elle a également l'intention d'utiliser environ 120 millions de dollars du produit pour payer le coût des transactions d'options d'achat à zéro frappe afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les OC

** La société, dont le siège est à New York, a une capitalisation boursière d'environ 780 millions de dollars ** Les actions de WYFI ont gagné 6%, terminant en hausse d'environ 20% par rapport à leur prix d'émission de 17 $ après son introduction en bourse de 159 millions de dollars en août

** Les 9 analystes sont haussiers; PT médian 37 $, selon LSEG