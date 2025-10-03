White Mountains vend l'agence d'assurance Bamboo à CVC pour 1,75 milliard de dollars

(Ajoute des informations sur Bamboo aux paragraphes 5,7-9)

White Mountains Insurance WTM.N a déclaré vendredi qu'elle vendrait une participation majoritaire dans la plateforme de distribution d'assurances Bamboo à la société européenne de capital-investissement CVC CVC.AS dans le cadre d'un accord qui valorise la société à 1,75 milliard de dollars.

Les actions de White Mountains, basée à Hamilton, aux Bermudes, ont bondi de près de 11 %. L'action avait perdu 14 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture.

White Mountains tirera un rendement important de l'opération, ayant acheté une participation majoritaire dans Bamboo en janvier 2024 pour près de 300 millions de dollars afin d'entrer sur le marché californien de l'assurance des propriétaires.

La société prévoit un produit net en espèces de près de 840 millions de dollars et un gain d'environ 310 dollars sur sa valeur comptable par action à la suite de l'opération.

Bamboo a été lancé en 2018 après plusieurs pertes dues à des incendies de forêt en Californie, un marché où certains grands assureurs nationaux ont réduit leur présence ces dernières années en raison de catastrophes naturelles fréquentes.

Fondée et dirigée par John Chu, Bamboo fournit des assurances propriétaires et des produits connexes au marché des biens résidentiels.

Sous l'égide de White Mountains, Bamboo a connu une croissance rapide, les primes gérées ayant plus que doublé pour atteindre 484 millions de dollars en 2024.

Bamboo, qui était à l'origine une agence d'assurance habitation purement californienne, s'étend désormais à d'autres États.

Le mois dernier, Bamboo a annoncé son expansion sur le marché de l'assurance habitation au Texas.

"La combinaison de croissance élevée et de revenus récurrents de Bamboo en fait une entreprise idéale pour le portefeuille américain de CVC", a déclaré Lorne Somerville, associé gérant et co-responsable de CVC US.

White Mountains est une société holding qui possède et gère des entreprises dans les secteurs de l'assurance et des services financiers.

La société conservera une participation de 15 % entièrement diluée dans Bamboo après la clôture de l'opération, pour une valeur de 250 millions de dollars. L'opération devrait être conclue d'ici la fin de l'année.

Evercore Group et Piper Sandler sont les conseillers financiers de White Mountains et de Bamboo.