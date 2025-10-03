White Mountains Insurance vend Bamboo à CVC pour 1,75 milliard de dollars

White Mountains Insurance WTM.N a déclaré vendredi qu'elle vendrait la plateforme de distribution d'assurances Bamboo au gestionnaire de marchés privés CVC dans le cadre d'une transaction de 1,75 milliard de dollars.