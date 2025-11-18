Whirlpool poursuit pour bloquer les importations de micro-ondes de Samsung et LG dans le cadre d'un litige sur les brevets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les plaintes judiciaires liées à Whirlpool au paragraphe 3) par Blake Brittain

Whirlpool WHR.N a demandé mardi à une agence américaine du commerce de bloquer l'importation et la vente de micro-ondes de fabricants rivaux basés en Corée du Sud et en Chine, alléguant qu'ils ont copié sa technologie brevetée pour les modèles de micro-ondes avec hotte intégrée. La plainte , déposée auprès de la Commission américaine du commerce international, basée à Washington, vise à protéger un marché clé pour Whirlpool, dont le siège se trouve à Benton Harbor, dans le Michigan. Whirlpool affirme que ses rivaux sud-coréens Samsung 005930.KS et LG 066570.KS , ainsi que Midea et Haier, entreprises basées en Chine, ont enfreint cinq de ses brevets concernant des "produits combinés micro-ondes-hotte à profil bas", ou LP-MHC. Dans sa plainte, Whirlpool affirme avoir été le pionnier de la technologie des micro-ondes, qui permettent à la fois de cuire et de ventiler. Whirlpool a également intenté mardi des actions en justice contre les entreprises devant les tribunaux fédéraux du Texas et du New Jersey afin d'obtenir des dommages-intérêts, selon des documents déposés au tribunal et un porte-parole de Whirlpool. Les porte-parole de Samsung, LG, GE Appliances (propriété de Haier) et Midea n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la plainte de l'ITC. Whirlpool a déclaré dans un communiqué qu'elle "n'hésitera pas à défendre son innovation et sa propriété intellectuelle lorsqu'un concurrent vole un modèle protégé par un brevet".

"Whirlpool a créé la catégorie de produits LP-MHC et, jusqu'à ce que les défendeurs proposés se livrent à un comportement illégal, Whirlpool était le seul fournisseur de LP-MHC aux États-Unis", indique la plainte.