Whirlpool poursuit pour bloquer les importations de micro-ondes de Samsung et LG dans le cadre d'un litige sur les brevets
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 23:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les plaintes judiciaires liées à Whirlpool au paragraphe 3) par Blake Brittain

Whirlpool WHR.N a demandé mardi à une agence américaine du commerce de bloquer l'importation et la vente de micro-ondes de fabricants rivaux basés en Corée du Sud et en Chine, alléguant qu'ils ont copié sa technologie brevetée pour les modèles de micro-ondes avec hotte intégrée. La plainte , déposée auprès de la Commission américaine du commerce international, basée à Washington, vise à protéger un marché clé pour Whirlpool, dont le siège se trouve à Benton Harbor, dans le Michigan. Whirlpool affirme que ses rivaux sud-coréens Samsung 005930.KS et LG 066570.KS , ainsi que Midea et Haier, entreprises basées en Chine, ont enfreint cinq de ses brevets concernant des "produits combinés micro-ondes-hotte à profil bas", ou LP-MHC. Dans sa plainte, Whirlpool affirme avoir été le pionnier de la technologie des micro-ondes, qui permettent à la fois de cuire et de ventiler. Whirlpool a également intenté mardi des actions en justice contre les entreprises devant les tribunaux fédéraux du Texas et du New Jersey afin d'obtenir des dommages-intérêts, selon des documents déposés au tribunal et un porte-parole de Whirlpool. Les porte-parole de Samsung, LG, GE Appliances (propriété de Haier) et Midea n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la plainte de l'ITC. Whirlpool a déclaré dans un communiqué qu'elle "n'hésitera pas à défendre son innovation et sa propriété intellectuelle lorsqu'un concurrent vole un modèle protégé par un brevet".

"Whirlpool a créé la catégorie de produits LP-MHC et, jusqu'à ce que les défendeurs proposés se livrent à un comportement illégal, Whirlpool était le seul fournisseur de LP-MHC aux États-Unis", indique la plainte.

Valeurs associées

SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
WHIRLPOOL
68,690 USD NYSE +0,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

