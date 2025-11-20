 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne : les prix à la production diminuent moins que prévu en octobre
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 08:18

Vue générale du site de l'entreprise chimique BASF à Schwarzheide, Allemagne

Vue générale du site de l'entreprise chimique BASF à Schwarzheide, Allemagne

Les prix à la production en Allemagne, un indicateur clé de l'inflation, ont reculé moins que prévu en octobre sur un an, montrent les données publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique.

Ils ressortent en baisse de 1,8% le mois dernier, après un recul de 1,7% en septembre, alors que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à une baisse de 1,9%.

Sur le mois, les prix à la production ont progressé de 0,1%, contre un consensus qui tablait sur une stabilité de l'indice (0,0%).

(Rédigé par Amir Orusov, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank