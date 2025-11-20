Allemagne : les prix à la production diminuent moins que prévu en octobre

Vue générale du site de l'entreprise chimique BASF à Schwarzheide, Allemagne

Les prix à la production en Allemagne, un indicateur clé de l'inflation, ont reculé moins que prévu en octobre sur un an, montrent les données publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique.

Ils ressortent en baisse de 1,8% le mois dernier, après un recul de 1,7% en septembre, alors que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à une baisse de 1,9%.

Sur le mois, les prix à la production ont progressé de 0,1%, contre un consensus qui tablait sur une stabilité de l'indice (0,0%).

(Rédigé par Amir Orusov, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)