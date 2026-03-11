WhatsApp lance des comptes gérés par les parents pour les préadolescents face aux préoccupations de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

WhatsApp, propriété de Meta Platforms META.O , a déclaré mercredi qu'il permettrait aux parents de créer des comptes pour les préadolescents, limités à la messagerie et aux appels, dans un contexte de préoccupations mondiales croissantes concernant l'impact des médias sociaux et des applications de chat sur les enfants.

Un certain nombre de pays dans le monde cherchent maintenant à suivre l'exemple de l'Australie , qui est devenue l'année dernière le premier pays à adopter une interdiction des médias sociaux pour les adolescents en raison de problèmes de santé mentale.

Les applications de messagerie ont également suscité des inquiétudes à la suite d'incidents de piratage au cours desquels des utilisateurs ont été persuadés de divulguer des codes de vérification de sécurité et des codes pin permettant à des acteurs malveillants d'accéder à des comptes personnels et à des discussions de groupe.

WhatsApp a déclaré que l'idée de créer des comptes gérés par les parents faisait suite aux commentaires des parents, qui souhaitaient un service de messagerie adapté aux moins de 13 ans.

"Ces comptes sont dotés de nouveaux paramètres par défaut stricts, de contrôles parentaux et d'options permettant aux parents de guider les premières expériences de messagerie de leurs préadolescents (moins de 13 ans) ", a déclaré l'application de messagerie dans un article de blog.

"Une fois configurés, ces comptes sont contrôlés par le parent ou le tuteur qui pourra décider qui peut contacter le compte et quels groupes il peut rejoindre. En outre, les parents peuvent examiner les demandes de messages émanant de contacts inconnus et gérer les paramètres de confidentialité du compte".