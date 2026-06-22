WhatsApp, filiale de Meta, sera dirigée par Kunal Shah, fondateur d'une start-up indienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
BANGALORE, 22 juin - Kunal Shah, fondateur de la start-up indienne de fintech CRED, prendra la tête de WhatsApp, filiale de Meta, a annoncé lundi Will Cathcart, l'actuel directeur de l'application de messagerie, dans un message publié sur X.
Cette annonce intervient après que CRED a annoncé son intention de lever environ 900 millions de dollars auprès de Meta.
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