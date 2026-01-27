 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

WhatsApp dévoile un mode de haute sécurité, dernière entreprise technologique à offrir une protection renforcée à ses utilisateurs
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Raphael Satter

Le service de messagerie WhatsApp de Meta propose aux utilisateurs un mode de sécurité avancé, rejoignant ainsi un nombre croissant d'entreprises technologiques américaines qui permettent aux utilisateurs d'opter pour des protections renforcées contre les pirates informatiques en échange d'une expérience plus restrictive.

La nouvelle option, lancée mardi et appelée "Paramètres de compte stricts", est un bouton à cliquer dans les paramètres de WhatsApp qui active une série de défenses.

Il s'agit notamment de bloquer les médias et les pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus, de désactiver les aperçus de liens - les vignettes qui apparaissent lorsqu'une URL est saisie dans une discussion - et de bloquer les appels provenant de contacts inconnus . Ces trois fonctions ont été identifiées comme des vecteurs potentiels de surveillance et de piratage informatique avancé.

Dans un billet de blog , WhatsApp a déclaré que si toutes les conversations de ses utilisateurs étaient protégées par un chiffrement de bout en bout, "nous savons aussi que certains de nos utilisateurs - comme les journalistes ou les personnalités publiques - peuvent avoir besoin de mesures de protection extrêmes contre des cyberattaques rares et très sophistiquées".

Meta Platforms META.O est la troisième grande entreprise technologique à proposer un renforcement de la sécurité pour les utilisateurs à haut risque.

En 2022, Apple AAPL.O a lancé "Lockdown Mode ", qu'elle décrit comme "une protection optionnelle et extrême" conçue pour les "très rares individus" susceptibles d'être ciblés par des menaces numériques avancées. Disponible sur iPhone et macOS, cette fonction désactive la plupart des types de pièces jointes et des aperçus de liens, et inclut des restrictions sur les appels FaceTime et la navigation sur le web.

L'année dernière, Android d'Alphabet GOOGL.O a commencé à proposer un "mode de protection avancé" pour les utilisateurs "très sensibilisés à la sécurité".

Comme le "Lockdown Mode", l'option la plus sûre d'Alphabet échange certaines fonctionnalités contre une sécurité accrue, notamment en empêchant les utilisateurs de télécharger des applications potentiellement risquées en dehors de son Play Store interne.

Un chercheur qui aide à défendre les personnalités de la société civile contre le piratage a déclaré que l'annonce de WhatsApp était "un développement très bienvenu".

Selon John Scott-Railton, qui travaille au Citizen Lab, un groupe de recherche basé à l'université de Toronto, cette fonctionnalité contribuera à protéger les dissidents et les activistes tout en encourageant les autres entreprises technologiques à améliorer leur jeu.

"J'espère que d'autres suivront le mouvement", a-t-il ajouté.

Valeurs associées

ALPHABET-A
336,6700 USD NASDAQ +1,02%
APPLE
259,8501 USD NASDAQ +1,74%
META PLATFORMS
671,3850 USD NASDAQ -0,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street ouvre dans le désordre après une avalanche de résultats
    information fournie par Reuters 27.01.2026 16:47 

    La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi après une pluie de résultats d'entreprises dans de nombreux secteurs allant de l'assurance, à l'automobile, ‍en passant par l'aéronautique, à la veille du coup d'envoi de la publication des géants technologiques ... Lire la suite

  • Le logo Boeing
    Boeing renoue avec les bénéfices au T4
    information fournie par Reuters 27.01.2026 16:47 

    par Dan Catchpole et Nathan Gomes Boeing a annoncé mardi avoir enregistré un bénéfice au quatrième trimestre après une perte les trois mois précédents, grâce à la ‍vente de son fournisseur de logiciels de navigation, à l'augmentation de la production d'avions et ... Lire la suite

  • Le logo d'UPS
    UPS va supprimer 30.000 emplois supplémentaires pour accélérer son redressement
    information fournie par Reuters 27.01.2026 16:47 

    United Parcel Service a annoncé mardi qu'il supprimerait jusqu'à 30.000 postes opérationnels d'ici 2026, s'ajoutant ‍aux suppressions d'emplois de l'année dernière, alors que le géant de la livraison cherche à accélérer son redressement en misant sur les expéditions ... Lire la suite

  • Un Boeing 737-10 en vol. (Crédit: / Boeing)
    Boeing en perte trimestrielle
    information fournie par Reuters 27.01.2026 16:45 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 janvier - ** Les actions de Boeing BA.N chutent de 2,3 % à 242,7 $ dans les échanges ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank