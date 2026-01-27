WhatsApp dévoile un mode de haute sécurité, dernière entreprise technologique à offrir une protection renforcée à ses utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Raphael Satter

Le service de messagerie WhatsApp de Meta propose aux utilisateurs un mode de sécurité avancé, rejoignant ainsi un nombre croissant d'entreprises technologiques américaines qui permettent aux utilisateurs d'opter pour des protections renforcées contre les pirates informatiques en échange d'une expérience plus restrictive.

La nouvelle option, lancée mardi et appelée "Paramètres de compte stricts", est un bouton à cliquer dans les paramètres de WhatsApp qui active une série de défenses.

Il s'agit notamment de bloquer les médias et les pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus, de désactiver les aperçus de liens - les vignettes qui apparaissent lorsqu'une URL est saisie dans une discussion - et de bloquer les appels provenant de contacts inconnus . Ces trois fonctions ont été identifiées comme des vecteurs potentiels de surveillance et de piratage informatique avancé.

Dans un billet de blog , WhatsApp a déclaré que si toutes les conversations de ses utilisateurs étaient protégées par un chiffrement de bout en bout, "nous savons aussi que certains de nos utilisateurs - comme les journalistes ou les personnalités publiques - peuvent avoir besoin de mesures de protection extrêmes contre des cyberattaques rares et très sophistiquées".

Meta Platforms META.O est la troisième grande entreprise technologique à proposer un renforcement de la sécurité pour les utilisateurs à haut risque.

En 2022, Apple AAPL.O a lancé "Lockdown Mode ", qu'elle décrit comme "une protection optionnelle et extrême" conçue pour les "très rares individus" susceptibles d'être ciblés par des menaces numériques avancées. Disponible sur iPhone et macOS, cette fonction désactive la plupart des types de pièces jointes et des aperçus de liens, et inclut des restrictions sur les appels FaceTime et la navigation sur le web.

L'année dernière, Android d'Alphabet GOOGL.O a commencé à proposer un "mode de protection avancé" pour les utilisateurs "très sensibilisés à la sécurité".

Comme le "Lockdown Mode", l'option la plus sûre d'Alphabet échange certaines fonctionnalités contre une sécurité accrue, notamment en empêchant les utilisateurs de télécharger des applications potentiellement risquées en dehors de son Play Store interne.

Un chercheur qui aide à défendre les personnalités de la société civile contre le piratage a déclaré que l'annonce de WhatsApp était "un développement très bienvenu".

Selon John Scott-Railton, qui travaille au Citizen Lab, un groupe de recherche basé à l'université de Toronto, cette fonctionnalité contribuera à protéger les dissidents et les activistes tout en encourageant les autres entreprises technologiques à améliorer leur jeu.

"J'espère que d'autres suivront le mouvement", a-t-il ajouté.