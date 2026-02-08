JO 2026/Ski alpin-Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche après sa lourde chute

Ski alpin - Descente féminine

par Alan Baldwin et Sara Rossi et Cristina Carlevaro

L'Américaine Lindsey Vonn a été opérée dimanche d'une fracture de la jambe gauche après ‍sa violente chute lors de la descente olympique de Cortina d'Ampezzo, dont elle a pris le départ malgré une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, une contusion osseuse et des lésions au ménisque.

La championne ‌olympique de la descente 2010, âgée de 41 ans, avait préalablement subi une sérieuse blessure lors d'une lourde chute à Crans-Montana (Suisse) la semaine dernière.

Partie avec le dossard 13, elle a été ​déséquilibrée sur une bosse en début de tracé lors d'une courbe sur la droite, une quinzaine ⁠de secondes après son départ.

Restée de longues minutes au sol, hurlant de douleur, la double championne du monde (descente et super-G en 2009) a été évacuée en hélicoptère sous ⁠les acclamations du public italien.

"Dans l'après-midi, ‍elle a subi une intervention chirurgicale orthopédique afin de stabiliser la fracture subie ⁠à la jambe gauche", a déclaré dans un communiqué l'hôpital de Trévise, où elle a été transférée.

Selon une source proche du dossier, Lindsey Vonn a été placée dans l'unité de soins intensifs pour qu'elle puisse ​bénéficier de davantage d'intimité. Cette même source a précisé qu'elle n'avait pas nécessité d'assistance respiratoire par intubation.

L'une des plus grandes skieuses de l'histoire, deuxième au nombre de victoires en Coupe du monde derrière sa compatriote ⁠Mikaela Shiffrin (84 contre 108), Lindsey Vonn avait fait le pari de revenir à la ​compétition l'année dernière, après près de six ans d'absence, pour vivre ses cinquièmes ​Jeux olympiques.

L'Américaine avait retrouvé son ​meilleur niveau ces derniers mois. Jusqu'à sa chute à Crans-Montana, une course finalement annulée, elle était montée ​sur le podium des cinq descentes de la saison, ⁠dont deux victoires à Saint-Moritz (Suisse) et Zaunchensee (Autriche).

Victorieuse à 12 reprises sur cette piste au cours de sa carrière, la triple médaillée olympique avait pris part aux deux entraînements officiels, prenant même la troisième place samedi.

"Jackie (Jacqueline Wiles) et moi étions encore en haut, nous avons donc vu la scène en direct. On ne souhaite cela ‌à personne, et encore moins à sa coéquipière, à Lindsey", a réagi sa compatriote Isabella Wright, 21e de la descente.

"Elle méritait une meilleure fin que cela. J'ai le cœur brisé pour elle. Mais si quelqu'un peut se remettre d'une telle épreuve, c'est bien Lindsey. Elle est incroyablement forte, et nous la soutiendrons de toutes les manières possibles."

(Reportage d'Alan Baldwin, Julien Prétot, Sara Rossi, Cristina Carlevaro, version française Vincent Daheron, édité ‌par Jean-Stéphane Brosse et Tangi Salaün)