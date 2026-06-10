WH Smith décroche après un projet d'augmentation de capital

L'action WH Smith décroche mercredi à la Bourse de Londres à la suite de l'annonce d'un projet d'augmentation de capital destinée à réduire son recours à l'endettement représentant près de 20% de sa valorisation boursière, une nouvelle à laquelle vient s'ajouter une révision à la baisse de ses objectifs annuels.

Vers 11h, le titre du détaillant britannique, très exposé au secteur du voyage (gares, aéroports), lâche 18,08% à 403,50 pence, pour atteindre un nouveau plus bas depuis 2010. Il accuse de loin la plus forte baisse de l'indice FTSE 250, qui progresse de 0,2% au même moment.

La chaîne de kiosques a indiqué ce matin qu'elle prévoyait de mettre jusqu'à 26 millions de nouvelles actions sur le marché, ce qui représente au niveau de cours d'hier soir une levée de fonds de quelque 128 millions de livres sterling, à comparer avec une capitalisation de 614 millions de livres.

Avec cette opération, l'entreprise espère ramener son ratio de levier financier (leverage), qui permet de mesurer son niveau d'endettement, autour de 2x d'ici à la fin de l'année.

L'entreprise a également communiqué ses dernières performances trimestrielles, qui se sont accompagnées d'un avertissement sur l'ensemble de l'exercice en cours.

Sur les 14 semaines qui se sont achevées le 6 juin, l'enseigne a vu ses ventes à taux de change constants augmenter de 5%, dont une croissance de 2% en données organiques.

Zone de turbulences et doutes des marchés

Les analystes mettent cependant en évidence une performance qui a eu tendance à ralentir ces dernières semaines, la croissance organique n'ayant atteint que 1% sur les sept semaines closes au 6 juin.

Invoquant tout à la fois l'impact de la guerre au Moyen-Orient et la décélération de son activité en Amérique, deux éléments qui pénalisent ses marges, WH Smith dit ne plus attendre qu'un bénéfice imposable hors exceptionnels de 75 à 90 millions de livres sur l'exercice, contre une précédente estimation comprise entre 90 et 105 millions.

Si les professionnels jugent que le groupe - qui est pour l'instant essentiellement implanté au Royaume-Uni - dispose d'un vaste potentiel de croissance à l'international, où sa part de marché se limite aujourd'hui à 3% environ, ils soulignent aussi qu'il se heurte à la concurrence farouche du suisse Avolta et du français Lagardère (Relay) sur ce marché en pleine croissance.

"Selon nous, WH Smith va devoir restaurer sa crédibilité auprès des marchés financiers", commentent ce matin les équipes de RBC.

"Le titre dispose d'un potentiel de revalorisation à terme, à condition que le groupe parvienne à rassurer les investisseurs sur sa capacité à ne pas réitérer ses récentes erreurs, et qu'il réussisse à enclencher une dynamique positive par rapport aux attentes du marché concernant la croissance et la rentabilité de sa division travel retail (zones de transport)", conclut le broker canadien.