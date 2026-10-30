Weyerhaeuser prévoit de tripler ses expéditions de grumes vers la Chine au quatrième trimestre

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par Dharna Bafna

Weyerhaeuser WY.N a déclaré vendredi qu’elle prévoyait d’expédier trois navires de grumes vers la Chine au quatrième trimestre, contre un par trimestre depuis fin 2025, ce qui laisse entrevoir une amélioration potentielle des marchés d’exportation pour cette entreprise américaine du secteur du bois.

L'action de la société a progressé de près de 2 % dans l'après-midi.

Voici plus de détails:

* Weyerhaeuser a déclaré lors d’une conférence téléphonique post-résultats que la suppression, avant la fin de l’année, des droits de douane de 10 % imposés par Pékin sur les importations de grumes en provenance des États-Unis pourrait aider l’entreprise à obtenir des prix plus élevés pour ses exportations de grumes de l’Ouest américain vers la Chine

* Weyerhaeuser prévoit également d’augmenter ses rachats d’actions au quatrième trimestre, tout en avertissant que la demande liée à la rénovation et à la remise en état des logements pourrait rester modérée jusqu’en 2027

* La société prévoit une légère hausse des prix de vente moyens au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent pour les produits en bois d’ingénierie

* Weyerhaeuser a toutefois indiqué que les perturbations dans les usines de pâte à papier et de papier avaient pesé sur les marchés des fibres de l’Ouest

* Par ailleurs, elle a indiqué que le coût de son projet Monticello serait légèrement supérieur à son estimation initiale de 500 millions de dollars, avec environ 250 millions de dollars d’investissements prévus en 2026

* La société, dont le siège se trouve à Seattle, dans l’État de Washington, a publié jeudi un bénéfice ajusté de 8 cents par action au troisième trimestre , dépassant ainsi les estimations des analystes d’ , qui tablaient sur 4 cents par action, selon les données compilées par LSEG