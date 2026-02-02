WEX chute après que Morgan Stanley a réduit son objectif de cours en raison de la pression sur les prix des carburants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février -

** Les actions de la plateforme de paiement de carburant et de gestion de flotte WEX WEX.N en baisse de 1,58% à 151,48 $

** Morgan Stanley réduit son objectif de cours pour WEX à 144$ contre 168$, ce qui représente toujours un potentiel de hausse de 6,8% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les efforts du gouvernement pour maintenir les prix de l'essence à un niveau bas devraient réduire les marges de l'industrie des carburants d'environ 20 cents par gallon, ce qui pèsera sur les bénéfices des entreprises liées aux carburants, selon la maison de courtage

** Elle ajoute que les tendances des ventes à magasins comparables restent sombres et que les prix des carburants sont susceptibles de baisser, ce qui représenterait un frein important pour le BPA et un risque pour les perspectives initiales de 2026

** 4 des 14 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 10 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 172 $ - données compilées par SEG

** En incluant le mouvement de la séance, WEX a baissé de 18,7% au cours des 12 derniers mois