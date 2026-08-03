WestJet reprend ses activités après la conclusion d'un accord provisoire mettant fin à la grève du personnel de cabine

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* WestJet reprend progressivement ses activités après la conclusion d’un accord syndical provisoire

* Plus de 900 vols ont été annulés depuis le 1er août, selon Cirium

* L'accord prévoit une prime de période de service, mais les conditions financières ne sont pas divulguées

par Rajesh Kumar Singh et Nandan Mandayam

WestJet a annoncé lundi qu’elle reprenait progressivement ses activités après avoir conclu un accord provisoire avec ses agents de bord, mettant ainsi fin à une grève qui avait entraîné des centaines d’annulations pendant un week-end férié au Canada.

La compagnie aérienne a toutefois averti qu'un retour complet à la normale prendrait du temps, le temps de repositionner ses avions et ses équipages, et a indiqué que certains vols pourraient continuer à être perturbés. Elle n'a pas fourni de calendrier pour le rétablissement de l'intégralité de ses horaires.

Cet accord provisoire s'inscrit dans une évolution plus large des conditions de travail dans le secteur aérien nord-américain, où les équipages de cabine remettent en cause des systèmes de rémunération fondés principalement sur le temps de vol plutôt que sur chaque heure de service.

Air Canada AC.TO , American Airlines AAL.O , Alaska Air

ALK.N , Delta Air Lines DAL.N et United Airlines UAL.O ont mis en place une rémunération pour l’embarquement ou d’autres périodes spécifiques passées au sol, ce qui accentue la pression sur les autres transporteurs pour qu’ils prennent davantage en compte les heures passées par les agents de bord en service.

L’accord conclu par WestJet aborde cette même question en prévoyant une prime qui permettrait de rémunérer davantage le temps de service des agents de bord. Le syndicat n’a pas précisé le montant de cette prime, ni la manière dont elle serait calculée, ni dans quelle mesure elle augmenterait leur salaire.

Le Syndicat canadien des employés publics, qui représente 4 400 agents de bord de WestJet, avait demandé une rémunération couvrant la période allant du début de leur service jusqu'à leur départ. On ignore si l’accord provisoire répond pleinement à cette demande.

Le syndicat a déclaré que cette prime améliorerait le système actuel de crédits de vol de WestJet en prenant davantage en compte le travail que le personnel de cabine est tenu d’effectuer. Il a également indiqué que l’accord prévoyait des augmentations générales de la rémunération pour ce travail, sans toutefois fournir de détails.

“Cet accord provisoire représente une avancée significative”, a déclaré Alia Hussain, présidente du SCFP 8125.

L’intégralité des modalités sera communiquée aux agents de bord avant un vote de ratification. Le syndicat n’a pas précisé quand ce vote aurait lieu.

La ministre canadienne de l’Emploi, Patty Hajdu, s’est félicitée de cet accord provisoire.

PERTURBATIONS PENDANT LE WEEK-END FÉRIÉ

Les agents de bord se sont mis en grève dimanche, après l’échec des négociations. Le syndicat a annoncé que la grève était terminée et que les agents de bord reprendraient le travail.

WestJet avait annulé 922 des 2 365 vols prévus entre le 1er et le 5 août, soit environ 39 %, à 9 h (heure de l’Est) lundi, selon le cabinet d’analyse aéronautique Cirium. Ces chiffres concernent les vols opérés par WestJet et excluent la filiale régionale WestJet Encore.

WestJet a indiqué dimanche qu’environ 250 000 voyageurs avaient vu leur vol annulé au cours de ce week-end férié de trois jours. Cirium estime que la compagnie représente environ 27 % des passagers transportés par les principales compagnies aériennes canadiennes et 62 % du marché sur sa base de Calgary.

Avant la grève, WestJet, détenue majoritairement par Onex Corp

ONEX.TO , avait déclaré avoir proposé aux agents de bord une augmentation salariale de 13 % en 2026, suivie d’augmentations annuelles de 2,5 % jusqu’en 2029. La compagnie avait précisé qu’une prime de période de service proposée aurait ajouté une rémunération équivalente à une augmentation salariale supplémentaire de 12 %.

Ni WestJet ni le syndicat n’ont précisé en quoi l’accord provisoire différait de cette offre.