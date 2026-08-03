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WestJet et le syndicat des agents de bord parviennent à un accord sur une augmentation salariale, mettant fin à la grève
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 12:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat représentant les agents de bord de la compagnie aérienne canadienne WestJet a conclu lundi un accord provisoire avec la deuxième plus grande compagnie aérienne du pays, mettant ainsi fin à une grève qui a entraîné l'annulation de centaines de vols en pleine saison estivale.

Le Syndicat canadien des employés publics, qui représente 4 400 agents de bord au sein de la compagnie, réclamait pour ses membres une rémunération couvrant l'ensemble de leur temps de travail, depuis leur arrivée au travail jusqu'à leur départ, au lieu de se limiter principalement au temps passé à bord d'un avion en vol.

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