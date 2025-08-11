Western Union va acquérir International Money Express pour 500 millions de dollars

(AOF) - Western Union et International Money Express, Inc. ("Intermex") ont conclu un accord définitif aux termes duquel Western Union acquerra Intermex dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces à 16 dollars par action IMXI, ce qui représente une valeur totale des capitaux propres et de l'entreprise d'environ 500 millions de dollars. Cette acquisition renforce l'offre de Western Union dans le secteur de la vente au détail aux États-Unis, élargit sa couverture du marché dans des zones géographiques à fort potentiel et devrait accélérer l'acquisition de nouveaux clients numériques.

Cette acquisition devrait avoir un effet relutif immédiat sur le bénéfice par action ajusté de Western Union de plus de 0,10 dollar dès la première année complète suivant la clôture et générer environ 30 millions de dollars de synergies de coûts annuelles au cours des 24 premiers mois, avec un potentiel de hausse supplémentaire grâce aux synergies de revenus résultant de l'intégration des capacités d'Intermex dans le réseau de partenaires et de clients de Western Union.

La transaction, qui devrait être finalisée mi-2026, est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux autorisations réglementaires, notamment l'autorisation en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino et les autorisations des autorités de régulation financière, ainsi que l'approbation des actionnaires d'Intermex.

Western Union est une entreprise américaine du secteur des paiements, spécialisée dans les transferts d'argent internationaux pour les particuliers et les entreprises.

Fondée en 1994, Intermex a développé une technologie permettant aux consommateurs d'envoyer de l'argent depuis les États-Unis, le Canada, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne vers plus de 60 pays.

