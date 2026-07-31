Western Union recule alors que la faiblesse de son activité de détail entraîne une révision à la baisse de ses prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** Les actions de Western Union, prestataire de services de transfert d'argent WU.N , reculent de 7 % à 7,15 dollars en pré-ouverture

** La société revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'exercice, les ramenant à une fourchette comprise entre 1,25 $ et 1,35 $, inférieure aux prévisions antérieures qui s'établissaient entre 1,75 $ et 1,85 $

** La société table sur une croissance de son chiffre d'affaires ajusté pour l'exercice compris entre 4 % et 6 %, en deçà des prévisions antérieures de 6 % à 9 %

** La faiblesse de l'activité de transferts de fonds aux particuliers de WU sur le continent américain et le retard pris dans l'acquisition d'Intermax ont pesé sur les marges et les résultats du deuxième trimestre, a déclaré le directeur général Devin McGranahan

** La société affiche pour le deuxième trimestre un BPA ajusté de 31 cents et un chiffre d’affaires de 1 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, tous deux inférieurs aux estimations des analystes qui tablaient respectivement sur 42 cents et 1,03 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 17,5 % depuis le début de l'année