Western Union en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations

24 octobre - ** Les actions de la société mondiale de transfert d'argent Western Union WU.N augmentent de 2,8% à 8,37 $ en pré-commercialisation après que le bénéfice du troisième trimestre ait dépassé les attentes grâce à l'expansion de son activité Travel Money

** La société a également annoncé des revenus trimestriels supérieurs aux estimations, selon les données compilées par LSEG

** Son segment de services aux consommateurs a augmenté de 49% au troisième trimestre, ce qui inclut l'acquisition d'Eurochange, un distributeur de produits de change basé au Royaume-Uni

** WU a acquis Eurochange en avril

** Cependant, la croissance des bénéfices en glissement annuel au troisième trimestre est relativement stable en raison du ralentissement de ses activités de vente au détail en Amérique du Nord

** WU est passé du S&P MidCap 400 au S&P SmallCap 600 au début du mois après avoir perdu sa capitalisation boursière

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, WU a baissé de 23,2 % alors que le S&P SmallCap 600 .SPCY a augmenté de 4 %