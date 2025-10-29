 Aller au contenu principal
Wall Street termine sans direction claire, mitigée après la Fed
information fournie par AFP 29/10/2025 à 21:14

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, digérant les commentaires du président de la Réserve fédérale (Fed) selon lequel une nouvelle baisse de taux en décembre est "loin" d'être acquise.

Le Dow Jones a perdu 0,16% et l'indice élargi S&P 500 a terminé à l'équilibre (-0,00%). L'indice Nasdaq a progressé de 0,55%, atteignant un record en clôture pour la quatrième séance d'affilée, aidé par la progression du géant américain des puces Nvidia qui a dépassé le cap historique des 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Nasdaq

