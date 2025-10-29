Starbucks enregistre sa première croissance des ventes à magasins comparables en sept trimestres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails du communiqué)

29 octobre (Reuters News) - Starbucks SBUX.O a publié mercredi son premier trimestre de croissance des ventes mondiales comparables après près d'un an et demi, aidée par une reprise sur les marchés internationaux, bien que la croissance ait encore échappé à ses activités américaines, qui font l'objet d'un remaniement par le directeur général Brian Niccol.

Ces résultats font suite à plusieurs trimestres de baisse des ventes, au cours desquels la chaîne de cafés a remplacé son directeur général par Brian Niccol, qui s'est lancé dans une réinitialisation de la marque baptisée "Back to Starbucks".

Depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en août 2024, Brian Niccol a fermé des centaines de magasins, simplifié le menu et s'est efforcé d'accélérer le service.

Aux États-Unis, son plus grand marché, les ventes comparables sont restées stables et la dépense moyenne par client a baissé.

Les ventes comparables mondiales ont augmenté de 1 %, alors que les analystes prévoyaient en moyenne une hausse de 0,14 %, selon les données compilées par LSEG.

Les actions ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges prolongés. Elles ont chuté d'environ 7 % depuis le début de l'année.

La société a étendu ses efforts de restructuration en septembre pour fermer les magasins peu performants, y compris sa torréfaction phare et syndiquée de Seattle. Elle a déclaré vendredi qu'elle avait fermé 627 magasins au quatrième trimestre dans le cadre de ce plan.

Les investissements réalisés dans le cadre du programme "Back to Starbucks" ont pesé sur les marges, qui ont baissé de 5 points de pourcentage au cours du trimestre, sur une base ajustée.

Les bénéfices de Starbucks pour le quatrième trimestre (52 cents par action) ont été inférieurs aux estimations (56 cents), selon les données du LSEG.

Starbucks est également dans une impasse avec le syndicat représentant les baristas d'environ 550 magasins aux États-Unis, les négociations ayant abouti à une impasse l'année dernière, et le syndicat prévoyant de voter cette semaine sur l'autorisation d'une grève pour pratique déloyale de travail.

En Chine, deuxième marché de Starbucks en dehors des États-Unis, la société a enregistré une hausse de 2 % de ses ventes comparables, après avoir renoué avec la croissance au dernier trimestre.

Starbucks a baissé les prix des produits autres que le café en Chine et s'efforce d'offrir davantage de personnalisation et de saveurs locales.

La société est sur le point de vendre une part majoritaire de ses activités en Chine, car sa part de marché a diminué ces dernières années en raison de la concurrence féroce des chaînes de cafés locales qui proposent des produits moins chers, dans un contexte de ralentissement économique qui a modifié les habitudes des consommateurs.