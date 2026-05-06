Western Midstream signe un contrat de 1,6 milliard de dollars pour étendre ses activités dans le bassin permien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

Western Midstream Partners WES.N a annoncé mercredi qu'elle allait acquérir la société privée Brazos Delaware II dans le cadre d'une transaction de 1,6 milliard de dollars, élargissant ainsi sa présence dans le domaine de la collecte et du traitement au cœur du bassin permien.

La société versera environ 800 millions de dollars en espèces et émettra pour environ 800 millions de dollars d'actions ordinaires dans le cadre de cette transaction, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre.

Brazos, l'une des plus grandes plateformes privées de collecte et de traitement du bassin du Delaware au Texas, possède des actifs dans toute cette région riche en pétrole.

Ces actifs comprennent environ 1 450 km de pipelines et une capacité nominale de traitement de gaz naturel de 460 millions de pieds cubes par jour au complexe de traitement de Comanche.