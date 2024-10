Western Digital : séance favorable en vue

(AOF) - Le fabricant de disques durs Western Digital est attendu en forte hausse à la suite de la présentation de résultats plus solides qu’escompté. Au premier trimestre, clos fin septembre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 481 millions de dollars, ou 1,35 dollar par action contre une perte de 700 millions de dollars un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le profit par action ressort à 1,78 dollar, supérieur de 6 cents au consensus. Le chiffre d'affaires s’est envolé de 49% à 4,095 milliards. Les analystes visaient cependant 4,12 milliards de dollars.

Le cloud a représenté 54 % du revenu total.

Sur le trimestre en cours, il vise un bénéfice par action ajusté entre 1,75 dollar et 2,05 dollars pour des ventes entre 4,20 et 4,40 milliards de dollars. Le marché anticipe respectivement 1,93 dollar et 4,34 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS