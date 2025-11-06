Western Digital progresse après que Susquehanna a relevé son objectif de cours en raison de l'augmentation des ventes et des prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 novembre - ** Les actions du fabricant de disques durs Western Digital WDC.O augmentent de 1,8 % à 162,99 $
** Le courtier Susquehanna augmente le prix cible de WDC de 62 $ à 135 $ en raison de livraisons de disques durs d'entreprise plus importantes que prévu, d'une meilleure tarification et de marges bénéficiaires plus élevées
**Les investissements de WDC dans l'amélioration des plaquettes et des tests conduisent à des disques durs de plus grande capacité qui alimentent la hausse, étant donné que les volumes unitaires ne devraient pas augmenter - Susquehanna
** 22 des 28 sociétés de courtage qui couvrent le titre recommandent une note d'au moins "acheter", tandis que d'autres recommandent de "conserver"; le titre a une prévision médiane de 180 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a plus que triplé depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer